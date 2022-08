Hitze

11:49 Uhr

So rüsten Sie Ihren Garten für den Klimawandel

Plus Hobbygärtner kommen in diesem Sommer kaum mit dem Gießen nach. Etliche Blätter haben längst Hitzeschäden. Auf Pflanzenvielfalt und Grün zu verzichten, ist aber der falsche Weg.

Von Daniela Hungbaur

Wohl dem, der herrliche Bäume in seinem Garten hat. Sorgen sie doch für wohltuende schattige Plätze, die gerade in diesem Hitzesommer Mensch, Pflanze und Tier so nötig haben. Und mit Blick auf den Klimawandel müssen wir verstärkt mit hohen Temperaturen rechnen. So mancher Hobbygärtner fragt sich da, wie er das viele Gießen noch bewältigen soll. Zeit also, mit Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie zu sprechen, zumal sie im besonders trockenen Franken beheimatet ist. Müssen wir künftig mit Steppengras und Kakteen vorliebnehmen? Oder wie sieht er aus, der Garten der Zukunft, der auch mit viel Trockenheit klarkommt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

