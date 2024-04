Frau wirft Weinflasche von Hotelbalkon: Junge verletzt

Eine Hotelbewohnerin hat in Hof eine Weinflasche von einem Balkon geworfen und damit ein Kind verletzt.

Der neunjährige Junge erlitt eine nicht lebensbedrohliche Platzwunde am Kopf und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 42-jährige Frau soll die leere Flasche aus dem zweiten Stock des Hotels geworfen haben. Dabei traf die Flasche den Jungen, der mit einer Gruppe Kinder und ihren Betreuern in der Straße unterwegs war. Die Hintergründe zu der Tat am Montag waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf.

