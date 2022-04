Hohe Spritpreise

Warum das Umsteigen auf Bus und Bahn vielen Menschen schwerfällt

Ein Teufelskreis: Es fahren zu wenige Menschen mit, also fahren weniger Busse. Also fahren weniger Menschen.

Plus Trotz hoher Spritpreise setzen viele Menschen weiterhin aufs Auto statt auf Bus und Bahn. Gerade auf dem Land. Eine Suche nach Gründen, Alternativen und Schmerzgrenzen.

Von Lisa Gilz

Langsam zieht die Sonne über den Marktplatz: Es ist ordentlich was los in der Wertinger Innenstadt. Hier ein paar Fußgänger, dort ein paar Autos – die Parkplätze im Stadtzentrum sind alle belegt. Gähnende Leere herrscht hingegen an der Bushaltestelle. Dort sitzt an diesem Vormittag niemand. Dabei wäre doch jetzt, in Zeiten von rekordverdächtig hohen Spritpreisen, genau der richtige Zeitpunkt, um das Auto stehen zu lassen und in den Bus zu steigen. Oder?

