Obdachloser an Hirntrauma gestorben: Neue Details zum mutmaßlichen Täter

Plus Nach dem Tod eines Obdachlosen zeichnet sich nun ein Bild des mutmaßlichen Täters ab. Das ist zu seiner Vergangenheit und seiner Herkunft bekannt.

Nach dem Tod eines 53-jährigen Obdachlosen in Immenstadt werden immer mehr Details über den mutmaßlichen Täter bekannt: Polizei und Justiz hätten den 17-Jährigen schon seit mehreren Jahren „auf dem Schirm“, sagt Thomas Hörmann von der Kemptener Staatsanwaltschaft. „Gegen ihn wurde erstmals ermittelt, als er noch unter 14 und damit strafunmündig war.“ Der mutmaßliche Täter war auch schon in einer therapeutischen Einrichtung untergebracht: „Dort wurde er nach einem halben Jahr ohne Erfolg entlassen“, sagt Hörmann.

„Es gab auch schon eine jugendpsychiatrische Behandlung.“ Zuletzt wurde der 17-Jährige, der bisher bei seiner Familie in Immenstadt lebte, im Rahmen eines polizeilichen Programms für jugendliche Intensivtäter betreut. „Hier suchen Jugendamt, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht nach Lösungen“, erläutert Hörmann. „Der 17-Jährige sollte eine sogenannte Jugendbegleitung bekommen, ein entsprechendes Gespräch wurde mit ihm bereits geführt“, sagt Hörmann.