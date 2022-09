Verwahrloste Rinder: Prozessauftakt gegen Landwirte im Allgäuer Tierskandal

Der erste Prozess zum Allgäuer Tierskandal hat begonnen: Den beiden angeklagten Landwirten aus Bad Grönenbach werden haarsträubende Verstöße zur Last gelegt.

Zum Beispiel das Kälbchen mit der Ohrmarke DE 09 550 78627: Es soll stark dehydriert und apathisch gewesen sein, hatte offenbar eingefallene Augen, eine Lungen- und Darmentzündung sowie Atemnot. Noch am Tag der Kontrolle auf dem Unterallgäuer Bauernhof soll es eingeschläfert worden sein. Was Staatsanwalt Markus Schroth an diesem Dienstagmorgen mit großer Geduld verliest, ist eine Chronik des Grauens.

Eine lange Liste an Leiden, die laut Anklageschrift insgesamt 54 Rinder und Kälber erdulden mussten. Vor dem Memminger Landgericht beginnt an diesem Morgen das erste Verfahren um den Allgäuer Tierskandal, der vor drei Jahren für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hatte.

Am Dienstag um 9.20 Uhr betreten die beiden Angeklagten, Vater und Sohn aus Bad Grönenbach, den Sitzungssaal 132 im ersten Stock des Memminger Landgerichts. Beiden nehmen neben ihren Anwälten Platz. Die Blicke des 68-Jährigen und seines 25 Jahre alten Sohnes richten sich oft nach unten oder gehen ins Leere.

Gelegentlich wechseln die beiden Männer ein paar Worte mit ihren Verteidigern Alexander Chasklowicz (Kaufbeuren) und Maximilian Pauls (München). Die Unterallgäuer Landwirte sollen massive Verstöße gegen das Tierschutzgesetz begangen haben.

Die Inhalte der Anklageschrift, die Staatsanwalt Schroth über fast zwei Stunden hinweg vorliest, sind an Deutlichkeit kaum zu überbieten: „Beide Angeschuldigten sind charakterlich vollkommen ungeeignet und nicht willens, Rinder im Einklang mit § 2 Tierschutzgesetz zu halten und zu betreuen“, heißt es da beispielsweise.

Und an anderer Stelle ist zu lesen: „Den Angeschuldigten erschienen die Schmerzen und Leiden der Rinder schlicht als das gegenüber dem zeitlichen und finanziellen Aufwand einer konsequenten Behandlung geringere Übel.“

Und es geht auch ins Detail: In der Anklageschrift ist immer wieder die Rede davon, dass Rinder „hochgradig“ lahm gewesen seien. Demnach hatten manche Tiere ein „ausgeprägtes Schmerzgesicht“, waren mit Kot verdreckt und in einem „sehr schlechten Ernährungszustand“.

Auch ein „deutlich sichtbarer Oberschenkelknochen“ und „stark eingeknickte Hintergliedmaßen“ werden erwähnt. Mehrere Kälbchen seien „schlicht ausgetrocknet“. Immer wieder heißt es, dass die Angeklagten kranke Tiere trotz behördlicher Anordnung nicht hätten behandeln lassen. Eine Reihe von Rindern musste laut Anklageschrift notgeschlachtet werden.

Dem 25-jährigen Angeklagten wird auch vorgeworfen, dass er ein krankes Kälbchen heimlich mit Bolzenschuss und Kehlschnitt getötet und in einem Maisfeld versteckt habe. Dies soll ausgerechnet zu einem Zeitpunkt geschehen sein, als sich Polizisten einer Sonderkommission auf der Hofstelle aufhielten. Die Taten sollen zwischen Juli und November 2019 geschehen sein. Die beiden Angeklagten hatten damals Milchvieh-Betriebe in Bad Grönenbach, Dietmannsried und Kempten.

Unter den etwa 15 Zuhörern im Sitzungssaal 132 ist auch Friedrich Mülln. Er steht an der Spitze des Vereins Soko Tierschutz (München), der mit heimlich aufgenommenen Videos bei einem anderen Bauern den Tierskandal ins Rollen gebracht hatte. „Es ist ganz, ganz wichtig, dass das öffentlich verhandelt wird. Viel zu viele Tierschutz-Delikte werden einfach mit Strafbefehl oder Verfahrenseinstellungen gegen Bußgeld ad acta gelegt“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Er habe am ersten Prozesstag „sehr interessante Zusammenhänge“ erfahren. So sei ein Teil der kranken Tiere geschlachtet und zu Fleisch gemacht worden: „Das heißt, amtliche Tierärzte in den Schlachthöfen haben weggesehen.“

Die Angeklagten sollen auch gegen das „vorläufige Halte- und Betreuungsverbot für Rinder“ verstoßen haben. Zudem wird dem Vater zur Last gelegt, 15 Tiere für über 28.000 Euro gekauft zu haben, obwohl er wusste, dass er sie nicht bezahlen konnte.

Es gibt noch mehr Vorwürfe: So sollen die Angeklagten eine Kiesgrube ohne die nötige Genehmigung mit Schutt verfüllt und sich Entsorgungskosten von 270.000 Euro erspart haben. Und laut Staatsanwaltschaft wurden Mitarbeiter nicht bei den Sozialversicherungsträgern angemeldet und Beiträge von mehreren 10.000 Euro nicht bezahlt.

Der Prozess vor dem Memminger Landgericht geht am Freitag weiter. Die Verteidiger haben angekündigt, dass sich ihre Mandanten vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern werden. Mit dem Urteil im Tierskandal-Verfahren ist Ende Oktober zu rechnen. Laut Tierschutzgesetz bekommt eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe, „wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt“.