Ohne Fahrkarte in den Knast – ist das fair?

Plus Notorischen Schwarzfahrern droht in Deutschland das Gefängnis. Das geht selbst Justizministern zu weit. In Bayern sieht man „Handlungsbedarf“.

Von Marco Keitel

Bernd Kuntz wurde zum Schwarzfahrer, weil es um Leben und Tod ging. Sagt er, der 42 Jahre alte Obdachlose aus Oberfranken, der seinen echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Eine schwere Nierenerkrankung hatte bei ihm eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Er habe seinen Job verloren, sei schwer depressiv und eines Tages obdachlos geworden. Von da an habe die Krankenkasse seine Dialysefahrten nicht mehr bezahlt, weil nicht bekannt gewesen sei, von wo nach wo sie diese berechnen solle. So wurde Kuntz zum notorischen Schwarzfahrer.

