Kaufbeuren

19:34 Uhr

Martha Goth zog mit 102 Jahren aus dem Altersheim aus: So geht es ihr heute

Plus Vor gut einem Jahr und im Alter von 102 zog Martha Goth zurück in eine eigene Wohnung in Kaufbeuren. Heute ist sie weiter glücklich damit – und erklärt, warum.

Von Tobias Schuhwerk

Es ist nie zu spät für einen Neuanfang! Die 103-jährige Martha Goth ist im Glück, seit sie sich vor gut einem Jahr zu einem ungewöhnlichen Schritt entschloss: Sie zog aus dem Altenheim aus - und stattdessen in eine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung in Kaufbeuren-Neugablonz. Ihr Auszug glich einer Filmszene: Zum Abschied winkte sie Pflegern und Bewohnern damals noch einmal zu. Seither genießt sie ihr Leben in ihrer neuen Bleibe. Den Haushalt schmeißt sie (fast) allein. Süppchen kochen, Spiegeleier braten, waschen, bügeln, staubsaugen, Fenster putzen: Oma Martha packt's an.

103-Jährige aus Kaufbeuren: "Mir geht es wunderbar"

Nur das Mittagessen bringt das Rote Kreuz. "Mir geht es wunderbar", schwärmt die fitte Seniorin. Ihre Entscheidung bereut sie nicht. "Seit ich wieder alleine wohne, geht es mir viel besser." Im Altenheim sei sie von kranken und dementen Menschen umgeben gewesen. "Ich konnte mich mit Niemandem richtig unterhalten", sagt sie.

