62-Jähriger stürzt bei Dacharbeiten in die Tiefe und stirbt

Bei einem Vier-Meter-Sturz vom Dach eines Hauses in Kelheim ist ein Mann ums Leben gekommen.

Der 62-Jährige sei nach dem Unfall bei Dacharbeiten am Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, wo er wenig später starb, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kripo Landshut ermittelt den Angaben nach zur Unfallursache. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen.

(dpa)