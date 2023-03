Gesundheitsversorgung von Kindern muss in den Fokus rücken

Nur wenn im Winter die Praxen überquellen und Kinderstationen fast kollabieren, wird über die Versorgung gesprochen. Dabei liegt hier strukturell einiges im Argen.

Den Hausärztinnen und -ärzten ist in den vergangenen Jahren etwas Erstaunliches gelungen: Sie wurden ernstgenommen. Es wurde erkannt, dass die Bevölkerung vor allem in ländlichen Gebieten ein Problem bekommt, wenn immer mehr Hausärztinnen und -ärzte in den Ruhestand gehen und ihnen niemand mehr nachfolgt. Um dieses Problem zu lösen, gibt es verschiedene Ansätze, geförderte Studienplätze, Stipendien, Förderungen. Gelöst ist es freilich noch nicht, aber immerhin tut sich etwas.

Kinderärzte sind die Hausärzte der Kleinsten und sollten genauso ernst genommen werden

Was dabei zu kurz kommt: Nicht nur Erwachsene leiden, wenn die nächste Praxis weit entfernt ist. Bei Kindern ist das nicht anders. Auch Kinderärztinnen und -ärzte ächzen unter der Last von vollen Praxen und steigender Bürokratie. Auch ihnen will kaum noch jemand nachfolgen. Das alles rückt höchstens zeitweise mal in den Fokus. Etwa dann, wenn die Praxen im Winter überquellen und die Kinderkrankenstationen kurz vor dem Kollaps stehen. Ist die akute Krise überstanden, ebbt das Interesse ab.

Und noch etwas mutet für Laien seltsam an: Eine Region gilt erst dann als unterversorgt, wenn ein Kinderarzt mehr als doppelt so viele kleine Patientinnen und Patienten betreuen muss, wie der Schlüssel eigentlich vorsieht. Bei einer Hausärztin muss die Patientenzahl nur um ein Viertel steigen. Dabei sind Kinderärzte nichts anderes als die Hausärzte für die Kleinsten. Es ist an der Zeit, dass auch sie – und damit alle Eltern – Gehör finden.

