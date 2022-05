Nur der Mangel an Alternativen hält CSU und Freie Wähler zusammen

Im Landtag zeigt Hubert Aiwanger die Fehler der anderen auf, verschweigt aber die eigenen. CSU und Freie Wähler stecken in der Zwickmühle.

Wäre Bayern ein Bundesland wie jedes andere, dann hätte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger an diesem Dienstag im Landtag vermutlich seine letzte Regierungserklärung gegeben. Gar nicht wenige in der CSU würden den Chef der Freien Wähler am liebsten zurück in die Opposition schicken und sich nach der Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres einen anderen Koalitionspartner suchen. Sie halten Aiwanger für einen hemmungslosen Populisten, der in ihrem angestammten konservativ-bürgerlichen Revier wildert und dabei nur eines im Sinn hat – sich auf Kosten der CSU zu profitieren.

Den schwelenden Konflikt offen auszutragen aber verwehrt sich die CSU. Sie ist nach der verlorenen Bundestagswahl fast schon auf Gedeih und Verderb auf die Freien Wähler angewiesen. Nur mit Aiwanger und Co. kann die CSU ihren bundespolitischen Anspruch aufrechterhalten, etwas Besonderes zu sein und allein für Bayern zu sprechen. Die Freien spielen außerhalb des Freistaats keine Rolle. Sie sind für die CSU, wie der frühere Parteichef Horst Seehofer es einst formulierte, „Fleisch von unserem Fleisch“. Nur mit ihnen kann Markus Söder auf klaren Konfrontationskurs zur Bundesregierung gehen. Mit Schwarz-Grün, das derzeit in anderen Bundesländern Konjunktur hat, wäre das nicht möglich. Die CSU hat eine Heidenangst, in so einer Koalition ihr letztes Alleinstellungsmerkmal verlieren.

Aiwanger schimpft, bewegt aber nichts

Im Landtag hat Aiwanger am Dienstag immerhin die Rolle gespielt, die Söder ihm zugedacht hat. Die Regierungserklärung zur Energiepolitik glich einer endlosen Schimpftirade auf die Ampel nach dem Motto: Bayern ist spitze, Berlin macht alles falsch. Der Wirtschaftsminister reihte Forderung an Forderung, Appell an Appell. Den Nachweis aber, dass auch die Bayerische Staatsregierung alles tut, um die in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigte Energiewende wieder voranzutreiben, ist er schuldig geblieben. Wenn eine Regierungserklärung dazu da ist, zu erklären, was eine Regierung tut, dann war Aiwangers Rede eine glatte Themaverfehlung.

Sein eigenes größtes Versäumnis klammerte der Minister komplett aus. Der für die Versorgung Bayerns mit erneuerbarer Energie dringend notwendige Ausbau der großen Nord-Süd-Stromtrassen stockt, weil Aiwanger – sehr zum Ärger der CSU – bei den Trassengegnern in Nord- und Ostbayern schon seit Jahren auf Stimmenfang geht. Der Wirtschaftsminister predigt Ideologiefreiheit, hängt aber selbst der Ideologie an, dass die Energiewende in Bayern dezentral gelingen könnte.

Bei der Windkraft wiederum hat sich Aiwanger – offenkundig gegen seine eigene Überzeugung – dem halbherzigen Kurs der CSU unterworfen. Den Zweifeln, dass die wenigen Ausnahmen von der umstrittenen 10H-Abstandsregel den Ausbau der Windkraft sehr wahrscheinlich nicht entscheidend voranbringen, konnte er nicht mit Fakten oder nachvollziehbaren Argumenten begegnen. Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier weiterhin auseinander.

Die Parteien sind sich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert

Die größte Schwäche dieser „Bayern-Koalition“ in der Energiepolitik ist nicht, dass die Regierungspartner unterschiedlicher Meinung sind, sondern dass sie keine Lösungen finden und deshalb einfach nicht darüber reden. Die tiefere Ursache dafür ist in der politischen Gesamtkonstellation zu suchen. Weder für die CSU noch für die Freien Wähler gibt es Alternativen. Sie sind bis auf Weiteres als Regierungspartner aufeinander angewiesen. Aus der Vernunftehe, die sie vor vier Jahren eingingen, ist eine ziemlich unbequeme Zwangsehe geworden.