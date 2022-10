Sicherheit vor Klimaschutz: Die neue CSU ist wieder ganz die alte

Plus Im Ton konservativer als zuletzt, die Grünen auf Abstand haltend: Markus Söder setzt ein Jahr vor der Wahl auf Bewährtes. Seine offene Flanke aber bleibt der Klimaschutz.

Sieht so der konservative Aufbruch aus? Eine wuchtige Rede von Markus Söder, eine noch wuchtigere von Friedrich Merz. Demonstrative Geschlossenheit am ersten, lautsprecherische Entschlossenheit am zweiten Tag. Der große CSU-Parteitag in Augsburg war ein kollektiver Akt der Selbstvergewisserung. CDU und CSU sollen wieder an sich selbst glauben. Und vor allem: Die CSU soll ein Jahr nach dem großen Streit der Schwesterparteien und ein Jahr vor der Landtagswahl wieder etwas mehr Vertrauen in die CDU fassen. Schließlich hängt das Wahlergebnis in Bayern auch davon ab, wie sich die Union insgesamt in der Bundespolitik schlägt.

