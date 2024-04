Biker flieht mit 250 Stundenkilometern vor der Polizei

Ein Motorradfahrer soll in Oberbayern mit bis zu 250 Stundenkilometern vor der Polizei geflohen sein und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, wollten Polizisten auf der Autobahn 94 bei Dorfen (Landkreises Erding) ein Motorrad ohne Kennzeichen kontrollieren. Der 20-Jährige habe bei dem Vorfall in der Nacht auf Freitag aber alle Anhaltesignale ignoriert und sei geflüchtet.

Dabei habe der Biker auch Autos auf dem Seitenstreifen überholt und mehrfach eine Vollbremsung hingelegt, um die Polizei abzuschütteln. An der Verfolgung des Mannes waren demnach mehrere Streifenwagen der Polizeipräsidien Oberbayern Nord und Oberbayern Süd sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Dennoch verlor die Polizei den Biker zunächst aus dem Blick. In Töging am Inn (Landkreis Altötting) gelang es Beamten schließlich, den 20 Jahre alten Verdächtigen festzunehmen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann wohl unter Drogen stand, keine Fahrerlaubnis hatte und das Motorrad nicht angemeldet war.

(dpa)