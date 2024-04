Kriminalität

vor 51 Min.

Er stellte den Messerstecher von Wangen: "Ich bin wirklich kein Held"

Plus Tobias Schneller nahm dem Mann, der in einem Supermarkt in Wangen auf eine Vierjährige eingestochen hat, das Messer ab und verfolgte ihn. Er sagt: So kann jeder andere auch reagieren.

Von Susi Weber

Eigentlich wollte Tobias Schneller an jenem Mittwoch Anfang April nur ein paar Kleinigkeiten im Norma in Wangen einkaufen. Dann wurde er binnen Sekunden zu jenem Mann, der einem 34-Jährigen das Messer abnahm, nachdem dieser auf eine Vierjährige eingestochen hatte. Schneller verfolgte den Mann nach dem Angriff und sorgte dafür, dass die Polizei ihn festnehmen konnte. Als Held fühlt sich Tobias Schneller dennoch nicht: „Ich bin 1,66 Meter groß, 60 Kilo schwer. Wie ich reagiert habe, das kann auch jede und jeder andere.“

Zivilcourage – für Tobias Schneller ist sie eine gelebte Selbstverständlichkeit. „Ich habe schon häufiger bei der Polizei angerufen, wenn ich irgendwo etwas beobachtet habe. Die Nummer des Wangener Polizeireviers ist bei mir im Handy abgespeichert“, sagt der 52-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen