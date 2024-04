Fahrraddiebe mithilfe von GPS-Tracker gestellt

Mithilfe eines GPS-Trackers hat ein Mann der Polizei in der Oberpfalz geholfen, zwei Diebe von hochwertigen Fahrrädern zu stellen.

Der 26-Jährige hatte an seinem eigenen Rad einen Tracker verbaut, der bei jeder unberechtigten Bewegung über eine Handy-App einen Alarm auslöst. Von diesem Alarm war der Mann der Mitteilung der Polizei zufolge in der Nacht von Freitag auf Samstag geweckt worden, als sein Fahrrad aus seiner Tiefgarage gestohlen wurde. Die Diebe - zwei Männer im Alter von 48 und 32 Jahren - konnten dann bei ihrer Flucht geortet und angehalten werden. Neben dem Fahrrad des 26-Jährigen fanden die Beamten weitere Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und werden am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, wie es weiter hieß.

(dpa)