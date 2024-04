Unbekannte kippen bis zu 400 Liter Heizöl in Kläranlage

Unbekannte haben zwischen 300 und 400 Liter Heizöl in eine Kläranlage in Unterfranken gekippt.

Die Feuerwehr musste laut Mitteilung der Polizei am Samstag etwa 7000 Liter des verunreinigten Gemisches aus dem Einlaufbecken der Anlage in Bad Königshofen im Grabfeld (Landkreis Rhön-Grabfeld) abpumpen, damit es nicht über das Absetzbecken in die Saale gelangt. Die Menge Heizöl könne demnach beträchtliche Schäden an der Kläranlage und der Umwelt anrichten. Kontrollen der Pumpstationen und Zuläufe zum Klärwerk brachten zunächst keine Hinweise auf den Ort und die Art der Öl-Zufuhr. Die Polizei bittet nach den Angaben von Sonntag nun um Hinweise von Zeugen.

(dpa)