Richtig hamstern: Auf diese Dinge kommt es bei der Vorratshaltung an

Der Krieg in der Ukraine löst erneut eine Welle der Panikeinkäufe aus. Unüberlegt packen sich die Menschen die Einkaufswägen voll. Wie man einen Notfallvorrat anlegt.

Abgesehen von vereinzelten Marken-Mehl-Packungen ist derzeit in manchen Regalen des Supermarktes nur tiefe Leere en masse vorhanden. Hände und Augen tasten die hinteren Flächen ab, die im Schatten liegen. Vielleicht hat sich eine Packung des 50-Cent-Mehls dorthin verirrt – Fehlanzeige. „Zeigt Solidarität beim Einkauf und kauft nur die haushaltsüblichen Mengen ein“, schallt eine Durchsage über die Regalreihen hinweg – vergeblich.