Zauberei

06:44 Uhr

Bloß kein alter Hut: Zieht Zauberei in digitalen Zeiten?

Christian Berres aus Donauwörth lässt bei einem Zauberfestival in Fürstenfeldbruck Zigaretten und ihren Rauch verschwinden und wieder auftauchen.

Plus Funktioniert der Hase im Zylinder noch? Ist die zersägte Assistentin out? Muss sich Zauberei im Digitalzeitalter neu erfinden? Zu Besuch dort, wo Magie noch echtes Handwerk ist.

Von Fabian Huber

Die erste Reihe ist noch immer die gefährlichste. Zumindest, wenn man des Kartenmischens nicht mächtig ist, sich nicht zehn Minuten auf einen Kaugummi setzen will oder eher beschränkte Lust darauf hat, eine Zielscheibe für die Witzepfeile abzugeben, die da an diesem Mittwochabend von der Bühne zischen. Manche Dinge ändern sich auch in der Zauberei nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

