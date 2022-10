Fahranfänger landet mit Auto auf Kirchentreppen

Ein 20-jähriger Fahranfänger hat sein Auto auf einer Zugangstreppe einer Kirche im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach festgefahren.

Auf der Suche nach einer Abkürzung "führte ihn sein Navigationsgerät abseits gewöhnlicher" Wege, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dadurch landete er am Donnerstag auf den Treppen, die von einer Straße in Sulzbach gut erreichbar waren. Anschließend befreite ein Abschleppunternehmen das Auto des 20-Jährigen. Nach einer polizeilichen Verwarnung durfte er weiterfahren. Glück für den Fahranfänger: Einen Schaden an der Treppe hatte er nicht angerichtet.

(dpa)