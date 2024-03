Acht Verletzte bei Unfall auf Autobahn in Niederbayern

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 92 bei Otzing (Landkreis Deggendorf) sind acht Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer.

Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen samt Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanke geprallt. Nach Polizeiangaben vom Freitag blockierte das Gespann am Vorabend die gesamte Fahrbahn, wodurch sich rasch ein Stau bildete. Ein 52 Jahre alter Autofahrer übersah das Stauende und fuhr mit seinem Fahrzeug auf ein Auto auf. Mehrere weitere Fahrzeuge stießen daraufhin gegeneinander. Der 52-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. In den anderen Fahrzeugen wurden weitere sieben Menschen leicht verletzt.

(dpa)