Auto kracht in Wasserdurchlass: 83-Jähriger schwer verletzt

Ein Mann in Oberfranken ist mit seinem Wagen gegen einen Wasserdurchlass gefahren und dadurch schwer verletzt worden.

Der Mitteilung der Polizei vom Montag zufolge soll der 83-Jährige am Sonntag wegen Unachtsamkeit mit seinem Auto von der B470 bei Weilersbach (Landkreis Forchheim) abgekommen sein. Er sei zunächst im Straßengraben weitergefahren und dann in den Wasserdurchlass, eine Art Tunnel, gekracht, wodurch das Auto nach oben katapultiert und gegen den Zaun und Betonpfeiler eines nahegelegenen Grundstücks geflogen sei. Der 83 Jahre alte Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

(dpa)