Unbekannte greifen Passanten an

Vier Unbekannte haben im Landkreis Hof zwei junge Männer angegriffen und zu Boden getreten.

Die Gruppe attackierte zunächst in der Nähe eines Volksfestes in Selbitz einen 18 Jahre alten Mann, der aber fliehen konnte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin sollen sie einen weiteren 18-jährigen Passanten angegriffen, zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Ein Helfer ging dazwischen, wurde allerdings ebenfalls angegriffen. Bei Eintreffen der Polizei flohen die vier Unbekannten.

(dpa)