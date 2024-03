Helikopter stürzt bei Weiterbildungsflug auf Wiese

Ein Helikopter ist bei einem Weiterbildungsflug in Niederbayern aus geringer Höhe auf eine Wiese gestürzt.

Beide Piloten blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Rahmen des Weiterbildungsflugs sollen die Piloten am Mittwoch in Landshut wohl einen Triebwerksausfall simuliert haben. Beim Aufsetzen des Helikopters kam es dann zu dem Unfall. Der Schaden soll mehrere hunderttausend Euro betragen. Zum Betreiber des Helikopters konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

