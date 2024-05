Neustadt an der Waldnaab

vor 2 Min.

International gesucht: Mutmaßlicher Mörder gestellt

In einem Fernreisebus hat die Bundespolizei am Sonntag in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) einen international gesuchten mutmaßlichen Mörder gestellt.

Der Mann soll noch am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Weiden vorgeführt werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der 47-Jährige wird verdächtigt, im November 2023 in der Türkei zwei Menschen ermordet zu haben, wie die Bundespolizei weiter mitteilte. Er sei seitdem auf der Flucht gewesen. Beamte entdeckten den Mann bei einer Grenzkontrolle auf der Autobahn 6 bei Waidhaus in einem Bus auf dem Weg von Prag nach München. Gegen den Litauer liegt den Angaben zufolge ein Festnahme- und Auslieferungsersuchen der Türkei vor, eine sogenannte Red Notice. Über eine Auslieferung des Verdächtigen entscheidet die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, die in dem Fall nun ermittelt. (dpa)

