Vollbremsung bei Krankentransport: Seniorin schwer verletzt

Bei der Vollbremsung eines Krankentransporters ist eine mitfahrende Seniorin in Unterfranken schwer verletzt worden.

Der Fahrer des Krankentransports musste am Dienstag in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) plötzlich bremsen, um nicht mit einer Jugendlichen, die hinter einem haltenden Schulbus die Straße überquerte, zusammenzustoßen. Das Fahrzeug kam der Mitteilung der Polizei vom Mittwoch zufolge kurz vor der Fußgängerin zum Stehen, die dann weiterlief.

Obwohl die 93-jährige Dame im Krankentransporter gesichert und angeschnallt war, rutschte sie nach Angaben eines Polizeisprechers infolge des Bremsvorgangs aus ihrem Rollstuhl heraus und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde von einem anderen Fahrzeug in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt.

(dpa)