Sechsstelliger Schaden bei Scheunenbrand in der Oberpfalz

Beim Brand einer Scheune samt Werkstatt in der Oberpfalz ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden.

Warum das Feuer am Freitag in dem Nebengebäude eines Wohnhauses in Nabburg (Landkreis Schwandorf) ausbrach, war laut Mitteilung der Polizei vom Samstag zunächst unklar. Einsatzkräfte brachten die Flammen demnach schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, da die Bewohner größtenteils verreist waren. Hinweise auf Brandstiftung lagen den Angaben zufolge nicht vor.

(dpa)