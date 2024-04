Landshut

vor 52 Min.

Brand in Autohaus in Niederbayern: Hoher Schaden

Bei einem Brand in einem Autohaus in Ergolding im Landkreis Landshut ist am Dienstag ein geschätzter Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich entstanden.

Das Feuer sei in einem Gebäudeteil ausgebrochen, die starke Rauch- und Rußentwicklung habe mehrere hochwertige Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, teilte die Polizei mit. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren habe verhindert, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand am frühen Dienstagabend war noch unklar. Mitteilung der Polizei (dpa)

