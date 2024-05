Fliegerbombe gefunden: Entschärfung am Donnerstag geplant

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in der Nähe des Landshuter Hauptbahnhofs soll der Sprengkörper laut Polizei am Donnerstag entschärft werden.

"Das hat heute keinen Sinn", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. "Am Feiertag dürften die Auswirkungen auf die Anwohner und den Verkehr geringer sein." Das Gebiet sei aktuell abgesperrt, eine Gefahr für die Bevölkerung gehe von der 250-Kilogramm-Bombe aber nicht aus. Der Fundort werde bis zur Entschärfung gesichert und überwacht.

Der Bahnverkehr war am Mittwoch laut Polizei nach dem Fund zunächst nicht eingeschränkt. Wie viele Menschen vor der geplanten Entschärfung am Donnerstag ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, blieb am Mittwoch zunächst unklar.

Es werde ein Evakuierungsradius von etwa 500 Metern um den Fundort vorbereitet, teilte die Polizei mit. Die Stadt Landshut teilte am Mittwoch mit, die Verwaltung werde Betroffene "zeitnah im Laufe des heutigen Tages informieren".

(dpa)