Lastwagen fährt 85-Jährige an: Frau stirbt

Eine Frau ist in Niederbayern auf einem Zebrastreifen von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Fahrer die 85-Jährige am Mittwoch beim Abbiegen an einer Kreuzung in Landshut übersehen. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Freitagmorgen starb. Die Polizei ermittelte wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr.

(dpa)