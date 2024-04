Mann attackiert Ex-Partnerin: Bankmitarbeiterin hilft

Eine Bankmitarbeiterin hat in Landshut eine Frau in Sicherheit gebracht, die vor dem Gebäude von ihrem Ex-Partner mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt worden ist.

Eine Streife nahm den Mann kurz nach dem Angriff am Mittwoch in der Nähe der Bank fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 55-Jährigen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Weitere Details zum Hergang des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)