Lokalpolitik

vor 51 Min.

Markt Schwabener wollen ihren Bürgermeister behalten

Plus In einem offenen Brief bitten Bürgerinnen und Bürger Michael Stolze, seinen Rücktritt zu überdenken. Die Mühe ist vergebens, doch die große Resonanz sorgt für Zuversicht.

Von Florian Lang

Wenigstens versucht haben sie es, die Markt Schwabener. Nachdem Michael Stolze Ende Februar überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte, verfassten Mitglieder der Bürgerinitiative „Die Aktivkreise“ am vergangenen Wochenende einen emotionalen offenen Brief an den scheidenden Bürgermeister – mit der Bitte, seine Entscheidung nochmals zu überdenken. Rund 800 Bürgerinnen und Bürger hatten den Brief bis zur finalen Übergabe am Donnerstagabend unterschrieben, doch wie bereits im Vorfeld angekündigt, ließ sich der 54-Jährige nicht mehr umstimmen. Umsonst war die Aktion trotzdem nicht, denn viele im Ort nutzten die Gelegenheit, um in kurzen Botschaften ihre Solidarität mit Stolze auszudrücken.

Rund 800 Markt Schwabener unterschreiben offenen Brief an Michael Stolze

Vor Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, in der Stolzes Rücktritt formell bestätigt wurde, kamen die Initiatoren der Aktion noch einmal mit rund 40 Unterstützerinnen und Unterstützer des scheidenden Bürgermeisters im Foyer des Rathauses zusammen, um die letzten Unterschriften zu übergeben und ihrer Wertschätzung Ausdruck zu verleihen. „Wir wollten ihm mit dieser Aktion den Rücken stärken, ihm ein Abschiedsgeschenk machen und ihm zeigen, wie wichtig er uns Bürgerinnen und Bürgern ist“, sagte die Vorsitzende des Aktivkreises, Hilde Haushofer.

