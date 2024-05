Airbus landet nach Schwertransport im Bayerischen Wald

20 Jahre lang transportierte der Airbus Menschen durch Indien, jetzt wartet er auf Urlaubsgäste - für einen Flug mit VR-Brille.

Mit einem Schwertransport ist ein ehemaliges Verkehrsflugzeug aus Indien nun in einem Naturerlebnispark im Bayerischen Wald angekommen. Nach einem Nachttransport aus dem Landkreis Deggendorf nach Sankt Englmar (Kreis Straubing-Bogen) sei der Airbus A319 am Mittwoch abgeladen worden, berichtete Besitzer Martin Six. Er will das Passagierflugzeug künftig als eine Art Kino nutzen.

Six betreibt den bis zu 30 Meter hohen Waldwipfelweg in der niederbayerischen Urlaubsgemeinde und will als weitere Attraktion auf dem Gelände den Airbus auf Stelzen montieren lassen. Zu den Sommerferien soll der Flieger für die Besucher begehbar sein. Künftig sollen Gäste in dem Airbus Platz nehmen können, um dann mit einer Virtual-Reality-Brille (VR) einen simulierten Flug über den Bayerischen Wald zu genießen.

Laut Six war der Airbus rund 20 Jahre lang in Indien im Einsatz. Aufgrund der vielen Starts und Landungen wegen Kurzstreckenflügen sei das Flugzeug früher als sonst üblich ausrangiert worden. Die Maschine wurde schon mehrere Jahre im Raum Deggendorf zwischengelagert und mit einem neuen Design als "Bayerwald Flieger" versehen. Turbinen und Flügel waren für den Schwertransport auf der Straße abgebaut worden, diese werden nun wieder mit dem Rumpf verbunden.

