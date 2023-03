Wieder Betrieb am Münchner Flughafen

Auch der Münchner Flughafen hat nach dem bundesweiten Warnstreik den Verkehr wieder aufgenommen.

Der Betrieb laufe seit dem frühen Morgen wieder normal, sagte eine Flughafensprecherin am Dienstag. Für den Tag seien rund 770 Starts und Landungen geplant. Es gebe rund 38 Annullierungen.

Der Flughafen rechnet wegen des Warnstreiks mit mehr Passagieren am Dienstag. Es seien zehn Zusatz-Flüge geplant, sagte die Sprecherin. Diese hätten die Fluggesellschaften höchstwahrscheinlich angesetzt, um ausgefallene Flüge zu ersetzen.

In Nürnberg hatte sich der Flugverkehr bereits in der Nacht normalisiert. Der erste Flieger sei planmäßig um 1.53 Uhr gelandet, der erste Abflug sei um 2.50 Uhr gewesen, sagte ein Sprecher.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten den Bus-, Bahn- und Flugverkehr in Deutschland am Montag weitgehend lahmgelegt. Mit dem großangelegten Warnstreiktag wollte Verdi den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erhöhen. Die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen hatte am Montag in Potsdam begonnen.

(dpa)