"Out of Rosenheim"-Regisseur Percy Adlon gestorben

Der Regisseur Percy Adlon ist tot.

Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie in Los Angeles, wie diese der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Tod des in München geborenen Filmemachers berichtet.

Adlon erlangte vor allem mit dem Kultfilm "Out of Rosenheim" in den 1980er-Jahren große Bekanntheit. Bereits seit Ende der 80er-Jahre lebte er im kalifornischen Los Angeles. Im Laufe seiner Karriere drehte Adlon zudem mehr als 150 Dokumentarfilme.

