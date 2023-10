Zum Tode von Elmar Wepper: BR ändert sein Programm

Nach dem Tod des Schauspielers Elmar Wepper ändert der Bayerische Rundfunk sein Programm.

Der Sender und Wepper waren einander seit Jahrzehnten eng verbunden. "Bis zuletzt ging Elmar Wepper bei uns ein und aus, auch als Sprecher für "Unter unserem Himmel". Der Verlust von Elmar Wepper schmerzt uns sehr. Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen", teilte BR-Programmdirektor Björn Wilhelm der Deutschen Presse-Agentur mit. Wepper sei ein großer, bayerischer Volksschauspieler und ein von Fans und Weggefährten geschätzter Mensch gewesen.

Für Dienstag, 31. Oktober, nahm der BR um 22.00 Uhr die Komödie "Der Traum vom Süden" ins Programm, in der Wepper an der Seite von Gila von Weitershausen und Monika Peitsch zu sehen ist. Um 23.30 Uhr folgt "Gipfeltreffen - Werner Schmidbauer trifft Elmar Wepper", eine Wiederholung aus dem Jahr 2003 sowie um 00.15 Uhr das Porträt "Köpfe in Bayern - Die fabelhaften Wepperboys".

Am Mittwoch, 1. November folgen im BR-Hörfunk um 16.05 Uhr "Eins zu Eins. Der Talk" (Bayern 2) sowie um 19.00 Uhr "Die Blaue Couch". Beide Beiträge stammen aus dem Jahr 2018.

Überdies sind am Samstag, 4. November um 21.45 Uhr und um 22.30 Uhr zwei Folgen der Reihe "Irgendwie und Sowieso" aus dem Jahr 1985 zu sehen. Hier spielt Wepper neben Ottfried Fischer und Olivia Pascal.

Wepper starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren. Wie die "Bild" unter Berufung auf den Freundes- und Familienkreis berichtete, starb er am Morgen in München an Herzversagen. Er sei plötzlich umgekippt, hieß es. "Wir sind unendlich traurig!", teilte seine Agentin der dpa mit.

(dpa)