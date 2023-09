Betrunkener beißt Polizist nach Schlägerei in den Finger

Ein betrunkener 18-Jähriger soll einen Polizisten nach einer Schlägerei in den Finger gebissen haben.

Zuvor soll er zusammen mit einem 17-Jährigen auf einen ebenfalls 18 Jahre alten Mann eingeschlagen haben, so die Polizei am Samstag.

Das 18 Jahre alte Opfer erlitt durch die Schläge am Freitagabend leichte Verletzungen. Als eine Streife die beiden Tatverdächtigen anschließend in Neustadt an der Aisch gefunden hatte, reagierten die Männer aggressiv. Der 18-jährige Verdächtige wehrte sich gegen die Festnahme und soll einem Beamten in den Finger gebissen haben. Ein weiterer Polizist erlitt Schürfwunden. Nach der Festnahme soll der Mann gedroht haben, die Polizisten zu erschießen.

Gegen beide Verdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 18-Jährige muss sich zusätzlich noch unter anderem wegen des Angriffs auf die Polizisten verantworten.

