Rund 25.000 Biker bei Treffen in Nürnberg - USK im Einsatz

Jährlich treffen sich Tausende Biker am 1. Mai in Nürnberg. Dieses Mal blieb es friedlich - bis auf einen kleinen Zwist zwischen Rockergruppierungen.

Rund 25.000 Motorradfahrer und -fahrerinnen haben sich zum Auftakt der Saison am 1. Mai in Nürnberg getroffen. Die Veranstaltung verlief demnach größtenteils friedlich, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zu einem verbalen Streit ist es allerdings unter Mitgliedern der Rockergruppierungen "Hells Angels", "Bandidos" und "Outlaws" gekommen. Den Angaben zufolge rückte daraufhin eine auf Vorkommnisse bei solchen Großveranstaltungen spezialisierte Polizeieinheit aus. Aber als das Unterstützungskommando (USK) eintraf, fuhren die Beteiligten davon. Zu Straftaten kam es laut Polizei nicht.

Jedes Jahr treffen sich die Biker in der Münchener Straße in Nürnberg und fahren von dort aus weiter, wie der Sprecher sagte. Ein beliebtes Ziel ist vor allem Kulmbach, wo am vorigen Wochenende die traditionelle Motorradsternfahrt stattfand. Die Veranstaltung wird stets polizeilich begleitet.

