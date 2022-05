München

Klimaaktivisten blockieren Berufsverkehr

Klimaaktivisten haben sich am Montagmorgen auf einer Straße in München festgeklebt und so den Berufsverkehr beeinträchtigt.

Zur Staulänge auf der Autobahn 95 stadteinwärts konnte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst nichts sagen. Ein dpa-Fotograf berichtete von einigen aufgebrachten Autofahrern, die für die Aktion der Umweltschützer offensichtlich kein Verständnis hatten und handgreiflich wurden. Von Übergriffen wusste der Polizeisprecher zunächst nichts, schloss diese aber nicht aus. In den vergangenen Wochen gab es deutschlandweit ähnliche Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten, zum Beispiel aus Protest gegen Lebensmittelverschwendung. (dpa)

