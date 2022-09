Schulstart mit Hindernissen: Piazolo stellt Eckpunkte für das kommende Jahr vor

Plus Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt, doch mehrere hundert Lehrkräfte fehlen. Der Kultusminister spricht trotzdem von einer "soliden Unterrichtsversorgung".

Die Ferien sind fast vorbei, nächsten Dienstag beginnt das neue Schuljahr. Jetzt hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) seine Pläne dafür vorgestellt. Hier die wichtigsten Eckpunkte.