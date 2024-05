Verkehr auf A93 ausgebremst: Anzeigen nach Hochzeitskorso

Ein Hochzeitskorso mit etwa 50 Fahrzeugen soll über etwa 30 Kilometer den Verkehr auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz ausgebremst haben.

Ermittelt werde deshalb nun unter anderem wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs, teilte die Polizei am Montag mit. Unter anderem soll ein Auto am Ende der Kolonne von Nabburg (Landkreis Schwandorf) nach Weiden in Schlangenlinien gefahren sein, um zu verhindern, dass andere Autofahrer die Hochzeitsgesellschaft überholen können. Die Polizei habe die Autos schließlich in Nabberg angehalten und kontrolliert. Zwei Autofahrer hätten sich nach dem Vorfall am Samstagnachmittag gemeldet und Anzeigen aufgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler suchten am Montag nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

(dpa)