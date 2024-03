Staatsanwaltschaft fordert im Neuschwanstein-Prozess lebenslange Haft

Heute wurden im sogenannten Neuschwanstein-Prozess die Plädoyers gesprochen. Auch die Eltern des mutmaßlichen Mord-Opfers sind am Montagmorgen im Saal.

Die Staatsanwaltschaft fordert das maximal mögliche Strafmaß für Troy B., der im Juni 2023 nahe der Marienbrücke zwei amerikanische Touristinnen attackiert und eine davon vergewaltigt und getötet haben soll. Die Rede ist von einer "massiven, schrecklichen und sprachlos" machenden Tat. Wegen Mordes, versuchten Mordes und Vergewaltigung beantragte Staatsanwalt Christopfer Treff deshalb eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Zudem sieht er die besondere Schwere der Schuld als gegeben an. Hierdurch kann im deutschen Strafrecht eine vorzeitige Hafentlassung des Täters vor einem Zeitraum von 15 Jahren verhindert werden. Die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung dagegen sieht die Staatsanwaltschaft nicht als gegeben an.

Unter Tränen verfolgten die beiden Eltern des 21-jährigen Todesopfers die Plädoyers zum Abschluss des Prozesses. Troy B. hatte zu Beginn der Verhandlung zwar ein Teilgeständnis abgelegt. Laut Staatsanwalt und Nebenklage sei dies jedoch wertlos, weil es nur das enthielt, was nach Akten- und Beweislage ohnehin nicht abzustreiten war. Troy B. vermied am Montagmorgen vor dem Landgericht Kempten jeden Blickkontakt zu den Hinterbliebenen. Auch eine Entschuldigung, die er in seinem Geständnis am ersten Prozesstag angekündigt hatte, blieb bislang aus.

"Bitte sorgen Sie dafür, dass er das nie wieder tun kann."

Vor dem Landgericht verlesen wurde am Montagmorgen auch ein Schreiben der 22-jährigen Überlebenden der Attacke: "Bitte sorgen Sie dafür, dass er so etwas nie wieder tun kann", appellierte sie an die Kammer. Die Frau schildert in dem Brief ihre Paranoia nach der Tat. Dass sie nur noch in verdunkeltem, abgeschlossenen Zimmer schlafen könne. Dass sie in Gesprächen mit Männern fortwährend denke, dass sie sie aufgrund ihrer eigenen körperlichen Unterlegenheit jederzeit töten könnten. Und dass sie immer noch befürchte, Troy B. könne sie finden und ebenfalls umbringen wollen. Beispielsweise suche sie ihr Auto jeden Morgen nach Peilsendern ab, bevor sie zur Arbeit fährt. "Ich habe immer noch Herzklopfen, wenn ich ein Geräusch höre", berichtet die offenbar schwer traumatisierte Frau.

Fallengelassen hat das Gericht bereits vorab die Vorwürfe gegen Troy B. wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials. Und zwar hauptsächlich deshalb, um das Verfahren abzukürzen. Denn die sonstigen Vorwürfe gegen den US-Amerikaner wiegen schlicht um ein vielfaches schwerer.

So argumentiert die Verteidigung von Troy B.

Strafverteidiger Philip Müller hat sich in seinem Plädoyer teilweise der Anklage angeschlossen. So wollt er erst gar nicht den Versuch unternehmen, den Mordvorwurf gegen seinen Mandanten abzustreiten. Die damit verbundene lebenslängliche Freiheitsstrafe hält er daher ebenfalls für angemessen. "Er muss aushalten, was hier über ihn gesagt wird", erklärte Müller. Dabei betonte er jedoch: Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft sehe er keinen ausgeklügelten Plan hinter der Tat. "Er wüsste auch gerne, was und wie genau es passiert ist", sagt Müller. Bestritten wird von der Verteidigung der Vorwurf des Versuchten Mords an der 22-jährigen Überlebenden.

Lesen Sie dazu auch

Wann fällt das Urteil im Neuschwanstein-Prozess?

Bei den Prozesstagen in der vergangenen Woche lag der Fokus unter anderem auf dem psychiatrischen Gutachten zum 31-jährigen Angeklagten - verbunden mit der Frage, ob der US-Amerikaner in Sicherheitsverwahrung muss. Ob heute noch ein Urteil fällt, ist unklar.

Was vermutlich an dem Junitag nahe Neuschwanstein passiert war, zeichnete ein wichtiger Zeuge vergangene Woche chronologisch nach - die Übersicht lesen Sie hier.