Urteil im Neuschwanstein-Prozess erwartet

Am fünften Tag im Neuschwanstein-Prozess soll das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Vergewaltigung.

Im Prozess um das Gewaltverbrechen an zwei Touristinnen bei Schloss Neuschwanstein wird am Montag das Urteil vor dem Landgericht Kempten erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert dabei das maximal mögliche Strafmaß für Troy B. Der soll im Juni vergangenen Jahres zwei amerikanische Touristinnen nahe der Marienbrücke angegriffen und eine davon vergewaltigt und getötet haben. Staatsanwalt Christopher Treff beantragte wegen Mordes, versuchten Mordes und Vergewaltigung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das Urteil folgt nun am Montag um 11 Uhr.

Am vergangenen Montag hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten. Staatsanwalt Treff sprach von einer "massiven, schrecklichen und sprachlos" machenden Tat. Er sieht obendrein die besondere Schwere der Schuld als gegeben an. So lässt sich im deutschen Strafrecht eine vorzeitige Haftentlassung des Täters vor einem Zeitraum von 15 Jahren verhindern.

Neuschwanstein-Prozess vor dem Landgericht Kempten: Urteilsverkündung am Montag erwartet

Strafverteidiger Philip Müller wollte gar nicht erst versuchen, den Mordvorwurf gegen seinen Mandanten abzustreiten. Er schloss sich der Anklage teils an und hält die geforderte lebenslange Freiheitsstrafe für angemessen. Die Verteidigung bestreitet jedoch den Vorwurf des Versuchten Mordes an der 22-jährigen Überlebenden. Alexander Stevens, der zweite Verteidiger, wertet die Tat stattdessen als gefährliche Körperverletzung. Der Verteidigung zufolge liege auch nur eines der Mordmerkmale des Paragraphen 211 StGB vor. Deshalb erübrige sich eine Diskussion über die besondere Schwere der Schuld. Die Staatsanwaltschaft wirft Troy B. hingegen Heimtücke, Ermöglichungsabsicht und den Mord aus Sexualtrieb vor.

Vor dem Kemptener Landgericht wurde vergangenen Montag auch ein Schreiben der Überlebenden verlesen. Sie schrieb unter anderem: "Bitte sorgen Sie dafür, dass er so etwas nie wieder tun kann." Inwieweit die Kammer unter Vorsitz von Christoph Schwiebacher der Bitte nachkommt, stellt sich am Montag, 11. März, bei der Urteilsverkündung heraus.

Bei den Prozesstagen in den vergangenen Wochen lag der Fokus unter anderem auf dem psychiatrischen Gutachten zum 31-jährigen Angeklagten - verbunden mit der Frage, ob der US-Amerikaner in Sicherheitsverwahrung muss.

Was vermutlich an dem Junitag nahe Neuschwanstein passiert war, zeichnete ein wichtiger Zeuge chronologisch nach. (AZ)