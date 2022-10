Achtjähriger stürzt von Balkon: Schwer verletzt

Ein achtjähriger Junge ist im Landkreis Oberallgäu von einem Balkon gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Junge hatte am Donnerstag auf dem Balkon gemalt, als ein Stift von dort in den Garten darunter kullerte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge habe nachschauen wollen, wo der Stift gelandet sei, als er das Gleichgewicht verlor und etwa drei Meter tief auf den Rasen fiel. Der schwer verletzte Junge aus Missen-Wilhams wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)