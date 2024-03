Mann nach Tritt gegen den Kopf in U-Haft

Mit einem Tritt gegen den Kopf und mit Schlägen soll ein 32-Jähriger einen anderen Mann in Oberfranken schwer verletzt haben.

Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft, ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die beiden Männer sollen am Freitag in der Nähe eines Supermarkts in Streit geraten sein. Der 32-Jährige soll seinen 36 Jahre alten Kontrahenten mit Schlägen zu Boden gebracht und ihm dann gegen den Kopf getreten haben. Anschließend flüchtete er, konnte aber von den Beamten gestellt werden.

(dpa)