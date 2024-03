Wo finden in Bayern Ostermärsche statt?

Friedensaktivisten wollen auch in diesem Jahr bei Ostermärschen gegen Krieg und Atomwaffen demonstrieren. Alle Termine in Bayern im Überblick.

Auch in diesem Jahr wollen Friedensaktivisten bei Ostermärschen gegen Krieg und Atomwaffen demonstrieren. In den teilnehmenden Städten wird für Frieden und ein Ende der Kriege aufgerufen. Die Ostermärsche sind Teil der Friedensbewegung, die seit 1960 regelmäßig zu Ostern auf die Straßen geht. Heuer bestimmen die Kriege in der Ukraine und in Gaza die Proteste.

Ostermärsche in Bayern am Samstag

In Ansbach wird unter dem Motto "Wir zahlen nicht für euren Krieg!" demonstriert. Die Auftaktkundgebung findet um 14.30 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz statt. Anschließend geht es mit einem Demonstrationszug zu den Barton-Barracks.

Der Ostermarsch in Aschaffenburg steht unter dem Motto "Stoppt das Töten - Stoppt das Töten - Waffenstillstand jetzt!Waffenstillstand jetzt! Kriegstüchtig? - Nie wieder!Kriegstüchtig? - Nie wieder!" Auftakt ist um 11 Uhr am Theaterplatz. Der Abschluss ist im Schöntal mit verschiedenen Rednern geplant.

"Gewaltspirale durchbrechen!", fordern die Demonstranten in Augsburg. Los geht es um 11.30 Uhr am Moritzplatz mit mehreren Rednern und einer Band. Danach führt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Das Ende ist um 14 Uhr geplant.

In Erlangen findet ab 12 Uhr am Hugenottenplatz ein Ostermarsch statt. Mit einem Demonstrationszug geht es zum Langemarckplatz. Das Motto ist "Friedenstüchtig bleiben".

Um 11 Uhr beginnt ein Ostermarsch unter dem Motto "Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit" am Paradeplatz in Ingolstadt. Nach mehreren Reden und Musik zieht ein Demonstrationszug durch die Stadt.

In München steht der Ostermarsch unter dem Motto "Militär ist nicht die Lösung! Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit". Die Auftaktkundgebung startet um 11.15 Uhr auf dem Marienplatz mit mehreren Rednern. Um 12 Uhr beginnt der Demonstrationszug, gegen 13.30 Uhr findet die Abschlusskundgebung auf dem Marienplatz statt.

Unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstauglich" findet ein Ostermarsch in Traunstein statt. Der Beginn ist für 10.30 Uhr am Stadtplatz geplant. Dort sollen Reden gehalten werden, bis um 11.15 ein Demonstrationszug durch die Stadt zieht. Um 11.30 Uhr gibt es am Bahnhofsplatz eine Zwischenkundgebung und um 12.30 Uhr ein Friedensgebet. Die Abschlusskundgebung findet um 13 Uhr am Stadtplatz statt.

"Friedensfähig statt kriegstüchtig - Friedensinitiativen stärken!", heißt es in Würzburg. Der Ostermarsch beginnt um 11 Uhr am Hauptbahnhof. Die Abschlusskundgebung findet um 11.45 Uhr am Unteren Markt statt.

Ostermarsch-Mahnwache am Ostersonntag in Schwandorf

Am Ostersonntag ist in Schwandorf eine Ostermarsch-Mahnwache geplant. Die Demonstration auf dem Oberen Markt dauert von 13.15 bis 15.30 Uhr.

Ostermärsche am Ostermontag in Bayern

Unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig" beginnt um 13 Uhr ein Ostermarsch bei der Auferstehungskirche in Fürth. Eine Friedensfahrradfahrt führt zur Abschlusskundgebung nach Nürnberg. Alternativ können die Demonstranten mit der U-Bahn zum Kopernikusplatz nach Nürnberg fahren.

Um 14 Uhr beginnt in Landshut unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig" ein Ostermarsch vor dem Rathaus in Landshut. Nach mehreren Reden führt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Ab 11 Uhr findet der "Ostermarsch Draußen 2024" ins Münchner Umland statt. Es geht durch das Hachinger Tal in ein "Eldorado der Rüstungsindustrie", heißt es von Seiten der Münchner Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung. Auftakt ist um 11 Uhr am S-Bahnhof Taufkirchen.

Der Ostermarsch "Friedensfähig statt kriegstüchtig" in Nürnberg am Rosa-Luxemburg-Platz startet um 14 Uhr. Der Demonstrationszug führt zum Kornmarkt, wo um 15 Uhr die Abschlusskundgebung beginnt.

In Pfarrkirchen startet um 12.45 Uhr in der Nähe des Hebertsfeldener Bahnhofs ein Ostermarsch. Der Demonstrationszug führt zum Franziskanerplatz in Eggenfelden. Dort findet um 15 Uhr eine Abschlusskundgebung statt.