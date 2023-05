Giftige Substanz ausgetreten? Klinik in Bayern evakuiert

In Bayern musste ein Krankenhaus evakuiert werden. In der Sana-Klinik Pegnitz war ein bislang unbekannter Stoff ausgetreten.

In Pegnitz ist es am Samstagabend zu einem großen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Im Keller der Sana-Klinik in der Stadt im Landkreis Bayreuth war ein bislang unbekannter Stoff ausgetreten. Das Krankenhaus wurde vorsorglich evakuiert. Laut der Polizei hatten sich rund 40 Patientinnen und Patienten in der Klinik aufgehalten.

Am Samstagabend hatte ein Mitarbeiter der Sana-Klinik gegen 18.00 Uhr das Austreten eines Stoffes im Kellerraum des Krankenhauses bemerkt. Nachdem er eine Atemwegsreizung wahrnahm, wählte er den Notruf, der zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten führte.

Die Einsatzkräfte führten vor Ort Messunge ndurch, konnten den Stoff allerdings nicht identifizieren. Zwei Feuerwehrleute klagten über Hautreizungen. Die Einsatzleitung hatte sich in der Folge dazu entschieden, die Klinik zu evakuieren. Neben mehrerer Polizeistreifen waren etwa 130 Feuerwehrleute und 100 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt. Die Evakuierung war gegen 22.45 Uhr abgeschlossen. Es gab keine größeren Komplikationen.

Am Sonntagmorgen konnten die Patientinnen und Patienten noch nicht zurück in die Sana-Klinik Pegnitz. Wann das Krankenhaus wieder genutzt werden kann, war zunächst unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen derzeit, den Stoff zu identifizieren. Es konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine giftige Substanz handelt.

Das Krankenhaus gehört zu der privaten Sana Kliniken AG. Dabei handelt es sich um eine Krankenhausgruppe von Akut-, Fach- und Rehabilitationskliniken. Der Sitz der Aktiengesellschaft ist in Ismaning bei München. Bundesweit betreibt die Aktiengesellschaft rund 50 Krankenhäuser aller Pflegestufen.