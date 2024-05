Olympiasiegerin von Bredow-Werndl siegt bei Comeback in München

Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat bei ihrem Wettkampf-Comeback nach viermonatiger Pause einen Sieg gefeiert.

Die zweimalige Goldmedaillengewinnerin von Tokio 2021 gewann am Freitag beim Pferd International in München den Grand Prix. Mit ihrem Pferd Dalera setzte sich die 38 Jahre alte Rosenheimerin deutlich vor Ingrid Klimke mit Franziskus und Anabel Balkenhol mit High Five durch.

Von Bredow-Werndl, die in den vergangenen drei Jahren weltweit eine Klasse für sich war, ließ zuletzt Wettkämpfe aus, um sich voll auf die Sommerspiele in Paris zu konzentrieren. Am Samstag will sie in München auch im Grand Prix Special antreten.

(dpa)