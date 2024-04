Mann nach TikTok-Streit attackiert: Verdächtige in U-Haft

Wegen eines Streits auf einer sozialen Plattform sollen drei Menschen aus Sachsen-Anhalt in die Wohnung eines 29-Jährigen in Bayreuth eingebrochen sein und ihn attackiert haben.

Die Beteiligten hätten zuvor aus bislang unklaren Gründen miteinander auf TikTok gestritten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilen.

Am späten Abend des 1. April seien sie daraufhin in die Wohnung des 29-Jährigen eingebrochen. Dort hätten sie ihn dann mit einem Teleskopschlagstock angegriffen, ihn getreten und zusätzlich noch Geld gestohlen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Anschließende Ermittlungen führten die Beamten zu zwei 25 und 26 Jahren alten Männern sowie zu einer 29-jährigen Frau, wie es weiter hieß. Alle drei wohnen demnach in Raum Naumburg (Saale). Auf Erlass eines Ermittlungsrichters kamen die Verdächtigen am Mittwoch in Untersuchungshaft. Gegen die drei wird unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. Aus ermittlungstaktischen Gründen nannte die Polizei keine weiteren Details.

(dpa)