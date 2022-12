Mutter und Sohn als Drogendealer: Bei Übergabe festgenommen

Ein 22-Jähriger soll zusammen mit seiner 53 Jahre alten Mutter im Raum Regensburg einen regen Drogenhandel betrieben haben.

Die Frau befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, der junge Mann wird derzeit noch wegen Drogenmissbrauchs in einer Fachklinik behandelt, aber auch gegen ihn erging ein Haftbefehl, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 22-Jährige soll von der Entzugsklinik aus mit seiner Mutter kommuniziert haben und diese über Käufe, Verkäufe sowie Lagerung von Betäubungsmitteln und Geld angewiesen haben. Er habe auch die Kontaktaufnahme zu Hintermännern über verschiedene Online-Dienste organisiert, hieß es.

Als Drogenversteck verwendeten Mutter und Sohn laut Polizei den Keller einer "gutgläubigen älteren Dame". Bei der Übergabe von einem Kilogramm Marihuana wurden die 53-Jährige und ein Drogenlieferant am 27. November festgenommen. Der aus Regensburg stammende Lieferant kam ebenfalls in U-Haft.

Bei der anschließenden Durchsuchung von sieben Wohnungen fand die Polizei rund 1,3 Kilo Marihuana, mehrere gefährliche Gegenstände - darunter Baseballschläger und Messer -, eine Vielzahl an Handys, Bargeld sowie Drogenutensilien.

