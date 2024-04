Betrunkener bricht durch Bushaltestellen-Dach

Ein offenbar Betrunkener hat sich in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) verletzt, als er durch das Dach einer Bushaltestelle gestürzt ist.

Das Dach habe dem Gewicht des 24-Jährigen nicht standgehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin sei es am Samstag eingebrochen und der junge Mann rund drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus.

(dpa)