Bus stößt mit Motorrad zusammen: Biker schwer verletzt

In Niederbayern ist ein Bus an einer Kreuzung mit einem Motorrad zusammengestoßen.

Der 56-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 54 Jahre alte Busfahrer habe den Motorradfahrer am Dienstag übersehen und ihm in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) die Vorfahrt genommen. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

(dpa)